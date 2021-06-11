США проти "Північного потоку – 2" і вакцинація українців у Польщі – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Санкції США проти "Північного потоку – 2"
США продовжать вживати заходів щодо осіб і компаній, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік – 2", заявив у четвер офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс. Головна мета Вашингтона у цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".
Вакцинація українців у Польщі
Українців, які приїжджають до Польщі на роботу або навчання, безкоштовно щеплятьвід коронавірусу. У мобільних центрах вакцинації на кордоні є всі визнані Євросоюзом вакцини – Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca і Moderna – і люди можуть самі обирати, чим їм вакцинуватися.
"Оновлений дизайн" форми російської збірної від українця
На тлі істеричної реакції, яку викликав у Кремлі і в пропагандистських ЗМІ новий дизайн форми української збірної з футболу, російським футболістам теж запропонували оновити форму перед Євро-2020. Український підприємець опублікував фото з "новим дизайном", що ідеально підходить російській збірній.
Місце зустрічі Байдена і Путіна
Сполучені Штати і Росія нарешті остаточно узгодили місце проведення зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, запланованої на 16 червня. Її перенесли з готелю InterContinental, про який говорили спочатку, на старовинну віллу La Grange. Новини "Сьогодні" дізналися, чим цікава ця вілла і як на ній готуються до саміту.
Арешт блогера в Росії
Популярного російського відеоблогера Юрія Хованського, який напередодні був затриманий у Санкт-Петербурзі за звинуваченням у виправданні тероризму, заарештували на два місяці. Раніше блогера затримали за виконання в інтернеті пісні з ознаками "публічних закликів до здійснення терористичної діяльності", а також публічне виправдання тероризму і його пропаганду.
Про що говорили 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: