США проти "Північного потоку – 2" і вакцинація українців у Польщі – головні новини за ніч

Вашингтон як і раніше обіцяє вживати заходів проти російського газопроводу, а в Польщі успішно роблять щеплення українцям – та інші події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Санкції США проти "Північного потоку – 2"

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США продовжать вживати заходів щодо осіб і компаній, які беруть участь у реалізації проєкту "Північний потік – 2", заявив у четвер офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс. Головна мета Вашингтона у цьому питанні – перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни".

Вакцинація українців у Польщі

Українців, які приїжджають до Польщі на роботу або навчання, безкоштовно щеплятьвід коронавірусу. У мобільних центрах вакцинації на кордоні є всі визнані Євросоюзом вакцини – Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca і Moderna – і люди можуть самі обирати, чим їм вакцинуватися.

"Оновлений дизайн" форми російської збірної від українця

На тлі істеричної реакції, яку викликав у Кремлі і в пропагандистських ЗМІ новий дизайн форми української збірної з футболу, російським футболістам теж запропонували оновити форму перед Євро-2020. Український підприємець опублікував фото з "новим дизайном", що ідеально підходить російській збірній.

Місце зустрічі Байдена і Путіна

Сполучені Штати і Росія нарешті остаточно узгодили місце проведення зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, запланованої на 16 червня. Її перенесли з готелю InterContinental, про який говорили спочатку, на старовинну віллу La Grange. Новини "Сьогодні" дізналися, чим цікава ця вілла і як на ній готуються до саміту.

Арешт блогера в Росії

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Популярного російського відеоблогера Юрія Хованського, який напередодні був затриманий у Санкт-Петербурзі за звинуваченням у виправданні тероризму, заарештували на два місяці. Раніше блогера затримали за виконання в інтернеті пісні з ознаками "публічних закликів до здійснення терористичної діяльності", а також публічне виправдання тероризму і його пропаганду.

Про що говорили 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: