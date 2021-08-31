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СЬОГОДНІ Новини України

США пішли з Афганістану, а Київ затопило – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
31 серпня, 06:00
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Збройні сили США залишили аеропорт Кабула, а в Києві пройшли потужні зливи з грозами, які викликали справжній колапс на дорогах
Американці остаточно пішли з Кабула, а в Києві затопило швидкісний трамвай
Американці остаточно пішли з Кабула, а в Києві затопило швидкісний трамвай / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США пішли з Афганістану

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Аеропорт столиці Афганістану Кабула перейшов під повний контроль радикального руху "Талібан", який раніше захопив владу в країні. Це сталося після того як його сьогодні вночі покинули всі військові Сполучених Штатів, які проводили евакуацію.

Кравчук і ТКГ

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леонід Кравчук не братиме участі в засіданнях ТКГ щонайменше до листопада, оскільки перебуває у складному періоді реабілітації після операції на серці.

Арестович розповів, коли Кравчук повернеться у ТКГ
Арестович розповів, коли Кравчук повернеться у ТКГ / Фото: Колаж: Сьогодні

СБ ООН щодо Афганістану

Рада безпеки ООН у понеділок, 30 серпня, проголосувала за резолюцію із закликом до талібів забезпечити можливість афганцям, які бажають залишити країну, зробити це безпечно. Проєкт резолюції підтримали 13 країн, дві утрималися.

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СБ ООН ухвалила резолюцію до "Талібану"
СБ ООН ухвалила резолюцію до "Талібану" / Фото: Колаж: Сьогодні

Потоп у Києві

Київ пізно ввечері у понеділок, 30 серпня, накрила небувала гроза. Причому потужні зливи пройшли як на лівому, так і правому берегах столиці. У результаті затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.

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