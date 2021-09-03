Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини України

Участь США у "нормандському форматі" і Зеленський у Стенфорді – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
3 вересня, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голова ОПУ Єрмак розповів, що США готові брати участь у врегулюванні на Донбасі, а президент України виступив у Стенфордському університеті
США готові до "нормандського формату", а Володимир Зеленський виступив у Стенфорді
США готові до "нормандського формату", а Володимир Зеленський виступив у Стенфорді / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський виступив у Стенфорді

Реклама

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів відвідав Стенфордський університет (Каліфорнія) і виступив перед експертним середовищем цього навчального закладу. Більшу частину свого виступу президент України присвятив планам і реформам нашої держави. Він також згадав, що дала Україна людству і розповів про "українську мету".

Володимир Зеленський виступив у Стенфорді
Володимир Зеленський виступив у Стенфорді / Фото: Колаж: Сьогодні

США у "нормандському форматі"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що Сполучені Штати готові брати участь в "нормандському форматі" з Донбасу і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити безпеку. Але для цього потрібна згода всіх сторін.

Призначення посла США в Україні

Призначення нового посла Сполучених Штатів в Україні затримується через рішення президента США Джо Байдена щодо російського газопроводу "Північний потік – 2". Про це заявив екс-посол Джон Гербст. За його словами, через це рішення призупинено призначення послів до багатьох країн.

Зеленський і Apple

Реклама

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Сполучених Штатів для зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2477 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти