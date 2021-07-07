США тимчасово замінять "посла" в Україні: хто приїде з Держдепу

Нинішній тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін поїде в Америку на два тижні

До Києва їде заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, який раніше вже був в Україні. Він замінить на час відпустки тимчасового повіреного у справах США в Україні Крістіна Квін.

Про це ZN.UA повідомили в американському посольстві.

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Американський дипломат пробуде в Україні менше місяця.

"Джордж Кент, який в даний час займає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро у справах Європи і Євразії, прибуде до Києва в кінці цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного у справах в посольстві США у Києві до кінця цього місяця. Тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і приступить до виконання своїх обов'язків", – повідомили в посольстві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2019 році Кент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у підтримці США.

Також ми писали, як США розкусили Путіна і назвали головну мету Росії щодо України. Кент зазначив, що саме господар Кремля домагається цього, розгойдуючи ситуацію в регіоні переміщенням військ та фейками про "наступ ЗСУ на Донбасі".

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