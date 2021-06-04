США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбирається

Санкції на 130 українських громадян наклало Міністерство фінансів, ще 4 людини – у санкційному списку Державного департаменту

У різних санкційних списках Сполучених Штатів на сьогодні знаходяться 134 громадянина України.

Реклама

Про це після засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Зокрема, Міністерство фінансів США ввело санкції стосовно 130 українських громадян. Крім того, ще 4 особи – у санкційному списку Державного департаменту.

Читайте також: Штати запровадили санкції проти Деркача: втручався в президентські вибори в США

На цьому тлі Міністерство внутрішніх справ України перевіряє всі підстави і документи, згідно з якими ці люди стали громадянами України.

Реклама

Крім того, Службі безпеки України, Кабміну та Службі зовнішньої розвідки доручили перевірити інформацію щодо порушень, через які щодо українців США ввели свої санкції.

В тренді Літо взагалі буде? Синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

Надалі на наступних засіданнях РНБО можуть бути прийняті подальші дії.

Нагадаємо, що в березні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про санкції стосовно українського бізнесмена і колишнього глави Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

А в січні стало відомо про те, що Сполучені Штати включили до санкційних списків сімох українців, одним з них виявився народний депутат Олександр Дубинський.

Більше про це дивіться у випуску новин "Сьогодні":