США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбирається

У різних санкційних списках Сполучених Штатів на сьогодні знаходяться 134 громадянина України.
Про це після засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.
Зокрема, Міністерство фінансів США ввело санкції стосовно 130 українських громадян. Крім того, ще 4 особи – у санкційному списку Державного департаменту.
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На цьому тлі Міністерство внутрішніх справ України перевіряє всі підстави і документи, згідно з якими ці люди стали громадянами України.
Крім того, Службі безпеки України, Кабміну та Службі зовнішньої розвідки доручили перевірити інформацію щодо порушень, через які щодо українців США ввели свої санкції.
Надалі на наступних засіданнях РНБО можуть бути прийняті подальші дії.
Нагадаємо, що в березні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про санкції стосовно українського бізнесмена і колишнього глави Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.
А в січні стало відомо про те, що Сполучені Штати включили до санкційних списків сімох українців, одним з них виявився народний депутат Олександр Дубинський.
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