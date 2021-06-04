Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини України

США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбирається

4 червня, 17:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Санкції на 130 українських громадян наклало Міністерство фінансів, ще 4 людини – у санкційному списку Державного департаменту

У різних санкційних списках Сполучених Штатів на сьогодні знаходяться 134 громадянина України.

Реклама

Про це після засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Зокрема, Міністерство фінансів США ввело санкції стосовно 130 українських громадян. Крім того, ще 4 особи – у санкційному списку Державного департаменту.

Читайте також: Штати запровадили санкції проти Деркача: втручався в президентські вибори в США

На цьому тлі Міністерство внутрішніх справ України перевіряє всі підстави і документи, згідно з якими ці люди стали громадянами України.

Реклама

Крім того, Службі безпеки України, Кабміну та Службі зовнішньої розвідки доручили перевірити інформацію щодо порушень, через які щодо українців США ввели свої санкції.

В тренді
Літо взагалі буде? Синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

Надалі на наступних засіданнях РНБО можуть бути прийняті подальші дії.

Нагадаємо, що в березні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про санкції стосовно українського бізнесмена і колишнього глави Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

А в січні стало відомо про те, що Сполучені Штати включили до санкційних списків сімох українців, одним з них виявився народний депутат Олександр Дубинський.

Більше про це дивіться у випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
Чорний грибок фіксують не тільки в Індії: в Україні говорять про схожу хворобу у перехворілих COVID-19
Чорний грибок фіксують не тільки в Індії: в Україні говорять про схожу хворобу у перехворілих COVID-19Україна
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогу
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогуЕкономіка
Загибель школяра на екскурсії біля водоспаду. У вчителя стався серцевий напад (оновлено)
Загибель школяра на екскурсії біля водоспаду. У вчителя стався серцевий напад (оновлено)Захід
Україна посилила кордон з Білоруссю: що там зараз відбувається (відео)
Україна посилила кордон з Білоруссю: що там зараз відбувається (відео)Україна
Відпочинок на Херсонщині. Як Залізний порт готується до гостей
Відпочинок на Херсонщині. Як Залізний порт готується до гостейУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти