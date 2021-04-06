Стали ближчими до народу. Автомобілі українських силовиків отримали нові номери (фото)

На службовому транспорті українських силовиків почали з'являтися нові номерні знаки. Нововведення торкнуться всіх структур, що входять в систему МВС – прикордонників, ДСНС і Нацгвардії.
Як пояснив сайту "Сьогодні" речник МВС Артем Шевченко, нововведення запроваджено за пропозицією міжнародних партнерів.
"Раніше у військових були чорні номери. Тепер, наприклад, Нацгвардія, показує, що вона ближча до народу, тому і відбулися зміни. Нововведення стосуються і форми нацгвардійців. Як багато хто помітив, зараз у них вже синя форма, а не камуфляж", – сказав нам Шевченко.
/ Фото: Сьогодні
У свою чергу спікер Нацгвардії Руслан Музичук додав, що новий і сучасний держстандарт для номерних знаків був затверджений торік.
"Згідно з ним, номери будуть змінюватися на транспорті системи МВС. Зміни почалися на початку 2021 року, стартували в Києві. До літа планується, що нові номери з'являться на транспорті у всіх військових частинах Нацгвардії України", – розповів Музичук.
Судячи з інфографіки, Держприкордонслужба отримає автомобільні номери з латинською літерою B і зеленим "прикордонним" хрестом, Нацгвардія – літеру G і восьмикутну зірку зі смолоскипом, Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту – літеру Е і червоно-синій "рятувальний" хрест.
При цьому чорні знаки, згідно з ДСТУ 4278: 2019, залишаться для автомобілів, причепів, автобусів, самохідних машин і механізмів Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Нагадаємо, кожен сервісний центр МВС в Україні буде видавати номерні знаки транспортних засобів тільки своєї області. Тобто територіальна приналежність автомобіля тепер залежить від місця його реєстрації, а не прописки власника.
Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Україні запровадили спеціальні зелені номери для екологічного електротранспорту.
А про те, як українці порушують ПДР на трасах, дивіться в сюжеті:
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