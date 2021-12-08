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Стали відомі імена жертв смертельної ДТП під Чернігівом: список

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 09:53
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Наймолодшій із загиблих було 19 років
Особу одного із загиблих досі не встановили.
Особу одного із загиблих досі не встановили. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок фатального зіткнення маршрутки та вантажівки поблизу Чернігова загинули 13 людей. Ще семеро отримали тяжкі поранення.

Місцевий сайт "ЧЕline" опублікував повний список постраждалих.

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Серед них жителі міст Борзна та Мена, а також сіл у Сосницькому та Корюківському районах. Серед загиблих люди різного віку. Наймолодшій з них було 19 років.

При цьому особа однієї людини з числа загиблих не встановлена.

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Фото: ЧЕline

Деякі подробиці про загиблих

Серед загиблих – жителька села Велика Доч Наталія Матяш, жінці було близько 55 років. Вона мала другу групу інвалідності, якраз їхала до Чернігова переоформляти документ.

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Також в ДТП загинула вчителька разом із 19-річною дочкою Юлією.

40-річний водій маршрутки Олександр Мартиненко також загинув. Він багато років працював водієм у компанії перевізника Калганова.

Що відомо про ДТП під Чернігівом

  • Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю.
  • Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
  • Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
  • У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
  • На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
  • Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайт "Сегодня" в ОТГ.
  • За останніми даними – 13 людина загинули ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
  • У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
  • Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
  • Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.

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