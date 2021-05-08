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Сталін, російські прапори і "путлер-югенд": як в окупованих Криму і Донецьку відзначають 8 травня (фото)

8 травня, 19:20

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Лише в Донецьку на заходи приурочені до Дня пам'яті та примирення прийшли понад шість тисяч осіб

Фото ДАН

Фото ДАН

У суботу, 8 травня, День пам'яті і примирення, загиблих у Другій світовій війні вшановували не лише в столиці чи великих українських містах, а й на непідконтрольній території України.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Донецьк

В окупованому Донецьку пам'ятні заходи пройшли в меморіальному комплексі "Саур-Могила" напередодні Дня Перемоги.

Сепаратистські ЗМІ пишуть, що на заходи до Дня пам'яті та примирення прийшли близько 6 тисяч осіб. Під час панахиди за загиблими в боях за Савур-Могилу поклали квіти до стели з іменами полеглих і вшанували захисників хвилиною мовчання.

На заходах був присутній ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, російський депутат Держдуми Казбек Тайсан і інші.

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Крим

Як вшановували пам'ять загиблих у Другій світовій війні в окупованому Росією Криму показали декількома показовими фото з дитячого мілітарі-центру "Артек".

"Привели до присяги на вірність rейхu і зарахували до пуtлєр'юgенdу. Окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів путіна. Точніше просто гарматного м...са", написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан-Штірліц

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни і військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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