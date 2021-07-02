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Сталкерів у Чорнобилі будуть жорстко карати: що чекає на порушників

2 липня 2021 15:04

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз за незаконне проникнення у зону відчуження штраф всього 400-500 гривень, а наслідки через порушників можуть бути дуже сумні

Сталкерів-порушників чекає неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"

Сталкерів-порушників чекає неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №4156 щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки у Чорнобильській зоні.

Чому необхідно посилити покарання?

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В уряді зазначають, що останнім часом в зоні відчуження почастішали випадки незаконного проникнення. Одна з причин – м'якість покарання за вчинення цих дій.

Крім того, одним з факторів виникнення численних масштабних пожеж у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення може бути саме незаконне проникнення в ці зони і подальше перебування таких осіб в них. Пожежі в зазначених зонах можуть привести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення не тільки прилеглих територій, а й сусідніх держав, а також завдати значних матеріальних збитків.

Також із зони відчуження вивозяться в інші регіони продукти харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, у яких зашкалює рівень радіації.

Яке покарання пропонує новий законопроєкт

Депутати пропонують визнати кримінальним проступком проникнення у зону відчуження і зону безумовного відселення без законного дозволу або самовільне поселення у цій зоні, або знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон.

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  • Незаконне проникнення у зону відчуження – штраф від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 42 500 грн) або обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Зараз таке порушення карається штрафом від 425 грн до 510 грн.
  • За вивезення продуктів харчування (гриби, ягоди, тваринного походження і т.д.) – те ж саме покарання, тільки ще плюс тюрма від одного до трьох років.
  • Якщо через вище зазначені дії померла людина або сильно постраждало її здоров'я (наприклад, отруєння "радіоактивними" грибами, ягодами, або випромінювання радіації від металобрухту) – в'язниця на строк від трьох до семи років.
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Відзначимо, в останні роки у Чорнобилі регулярно спалахували масштабні пожежі, а останню з них у квітні 2020 року зупинили прямо на підступах до ЧАЕС. Як розповідав нам начальник українського НДІ цивільного захисту Віталій Кропивницький, порушники підпалюють, щоб подивитися, як "красиво" горить.

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