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Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпера

11 лютого, 17:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Дату і місце церемонії прощання Полтавська ОДА повідомить пізніше

Олександр Глушко (позивний "Бомба")

Олександр Глушко (позивний "Бомба") / Фото: Facebook

Бійцем ЗСУ, який 11 лютого загинув під Горлівкою в районі селища Зайцеве від кулі ворожого снайпера, став полтавець Олександр Глушко (позивний "Бомба").

Про це Полтавська обласна державна адміністрація повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Він служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про дату і місце церемонії прощання ОДА повідомить пізніше.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 10 лютого бойовики також порушили режим припинення вогню – в районі населеного пункту Піски (Донецька область) атакував ворожий снайпер. У результаті один український воїн отримав вогнепальне поранення.

Також повідомлялося, що 6 лютого на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

А 4 лютого неподалік населеного пункту Південне, розташованого за кілька кілометрів на північний захід від Горлівки, бойовики обстріляли наші позиції з мінометів забороненого калібру 82-мм і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

2 лютого в районі Торецька під Горлівкою ворожий снайпер застрелив морпіха Дмитра Власенка. Йому надали необхідну допомогу, але поранення виявилися несумісні з життям. Через годину після інциденту лікарі констатували смерть.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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Донбас снайпер горлівка десантник зайцеве втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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