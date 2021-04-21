Михайло Подоляк – про те, коли закінчиться ремонт в Офісі президента – місяць погрому на Банковій

Вхід в ОП поки що закритий листами ДСП, але двері повернуть в кінці квітня. Тим часом активісти під домашнім арештом готуються доводити, що невинні

Стало відомо, коли і які двері будуть встановлені на центральному вході до Офісу президента. Нагадаємо, місяць тому, ввечері 20 березня будівля постраждала від дій прихильників Сергія Стерненка - вони підпалили двері, вибили скло, фасад будівлі і вікна обмалювали фарбою. Постраждала також табличка з тризубом і написом "Президент України".

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Вранці 20 квітня кореспондент "Сегодня" побував біля Офісу президента. Дверні прорізи тут були раніше закриті листами ДСП. Поруч, біля входу бригада озеленювачів копає ґрунт і висаджувала квіти. На можливу установку нових дверей поки ніщо не вказувало. Втім, як виявилося, монтаж все-таки не за горами.

Офіс президента після погрому, ранок 21 березня

Нові двері будуть готові 29-30 квітня: Михайло Подоляк

Зараз нам стали відомі нові подробиці ремонту. Так, двері скоро будуть готові. Причому нових не замовляли. Будуть відновлені ті, що постраждали під час мітингу на захист Стерненка. Про це "Сегодня" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Об'єктивно маємо великий обсяг відновлювальних робіт. Зокрема, очікуємо, що робота з відновлення дверей і їхньої установки завершиться ближче до кінця квітня. Швидше за все, 29-30 апреля монтажні роботи будуть закінчені", – повідомляє Михайло Подоляк.

За його словами, нових закупівель не проводилося. "Відновлені будуть ті двері, які постраждали. Але, на мій погляд, важливо розуміти, що проблема була не тільки в фізичному пошкодженні дверей. Фактично ж був підпалений центральний вхід у будівлю, було також кілька загорянь різної інтенсивності, були розбиті вікна. Все це вимагало комплексної роботи. Фактично проводилося відновлення всієї вхідної групи в другому (центральному) під'їзді Офісу президента, а також реставрувалася частина елементів самого приміщення всередині будівлі. У будь-якому випадку розраховуємо, що до кінця квітня все вже буде в порядку", – говорить Подоляк.

Розбиті вікна – не привід садити всіх підряд: активіст Владислав Гранецький-Стафійчук

Як ми з'ясували, один із підозрюваних у погромі, Владислав Гранецький-Стафійчук, все ще перебуває під домашнім арештом. Нагадаємо, за версією слідства, саме він розбив скло в двері Офісу президента. Відразу після затримання Гранецька, його адвокат Дмитро Мазурок, на наше запитання про те, чи Гранецький бив вікно, повідомляв нам, що "позиція формується". Сам же Владислав Гранецька так відповів на це питання "Сегодня":

"Хто "бив вікна", "палив фаєри", "змальовував ОП" – висновок про це кожен може зробити сам для себе, переглядаючи стрім і відео з місця подій", – каже Гранецький.

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За словами Гранецького, розбите скло і розмальований фасад – не привід саджати під домашній арешт всіх активістів підряд. Також, на його думку, активістів прирівняли до насильників, і це неправильно.

Подробиці про орден Богдана Хмельницького

Прокоментував Гранецький і скандал із орденом Богдана Хмельницького. Причому зробив це письмово.

"Орден справжній, має серійний номер 83075", – повідомив Гранецький про орден, який нещодавно був переданий поліції Вінницькій області для проведення розслідування.

За словами Гранецька, орден він отримав "із рук якогось посадовця в 2014 році", коли перебував як доброволець у лікарні імені Мечникова в Дніпрі. До цього він додав, що номер ордена – "з майбутнього", ніяких указів про нагородження від президента й іншої уповноваженої особи не знайшлося. У той же час Гранецька заперечує, що орден є вкраденим або купленим.

Втім, в поліції Вінницькій області, яка з'ясовує, де саме Гранецький отримав високу нагороду за особливі заслуги, нам повідомили таке:

"Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію з Офісу президента про те, що вказаний громадянин держнагородами не нагороджувався".

Подібної думки дотримується і куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, який першим засумнівався в тому, що Гранецький нагороджувався цим орденом.

"Мені відомо, що ніхто не нагороджувався орденом з таким номером, який продемонстрував Гранецький. Це фейкова історія. Крім того, знайшлися хлопці, про яких Гранецький каже як про загиблих. Що сказати – добре склепана історія. Де він міг взяти орден? Можу так сказати – орден можна купити за 300 гривень", – сказав нам Колесник.

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Дійсно, в колах колекціонерів за орден Богдана Хмельницького пропонують 300 – 350 грн. Підтвердження цьому можна виявити за відповідними запитами на OLX і Prom.ua. Нагадаємо, за даними глави Нацполіції Ігоря Клименка, підозри були оголошені сімом учасникам протесту.

Також повідомлялося про те, як будівля Офісу президента відмивали від фарби. Подробиці – в сюжеті.

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