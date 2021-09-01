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Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід Медведчуку – джерело

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
1 вересня, 15:19
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Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють в зраді, оберуть запобіжний захід
Суд на Медведчуком пройде завтра. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
Суд на Медведчуком пройде завтра. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Судове засідання по обранню запобіжного заходу депутату Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку відбудеться в четвер, 2 вересня.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомило власне джерело в оточенні нардепа.

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Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зрадіі порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).
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Нагадаємо, Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їх підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з Медведчука.

Сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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