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Хто облив зеленкою Порошенко в центрі Києва? З'явилося фото

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 серпня, 19:08
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Інцидент стався сьогодні, 24 серпня – лідера "Європейської солідарності" облили зеленкою біля метро "Хрещатик"
П'ятий президент України в зеленці і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"
П'ятий президент України в зеленці і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилося фото затриманого чоловіка, який облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка. Політик в цей час прямував до Кабміну.

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Фото опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Як виявилося чоловіка звуть Юрій, він з Козельця (Чернігівська область).

Затриманий хуліган. Фото: скрін
Затриманий хуліган. Фото: скрін

Копи відразу після події затримали хулігана.

Кого ще в Україні обливали зеленкою?

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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