Хто облив зеленкою Порошенко в центрі Києва? З'явилося фото

П'ятий президент України в зеленці і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"
З'явилося фото затриманого чоловіка, який облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка. Політик в цей час прямував до Кабміну.
Фото опублікував Київ Оперативний в Telegram.
Як виявилося чоловіка звуть Юрій, він з Козельця (Чернігівська область).
Затриманий хуліган. Фото: скрін
Копи відразу після події затримали хулігана.
Кого ще в Україні обливали зеленкою?
- 5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.
- 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".
- А в 2018 році облили зеленкою главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Згідно з висновком медиків, у Шабуніна був хімічний опік обох очей.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: