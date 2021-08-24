Хто облив зеленкою Порошенко в центрі Києва? З'явилося фото

Інцидент стався сьогодні, 24 серпня – лідера "Європейської солідарності" облили зеленкою біля метро "Хрещатик"

П'ятий президент України в зеленці і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилося фото затриманого чоловіка, який облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка. Політик в цей час прямував до Кабміну.

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Фото опублікував Київ Оперативний в Telegram.

Як виявилося чоловіка звуть Юрій, він з Козельця (Чернігівська область).

Затриманий хуліган. Фото: скрін

Копи відразу після події затримали хулігана.

Кого ще в Україні обливали зеленкою?

5 вересня 202 року мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою . Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся.

. Інцидент стався під час зустрічі з місцевими жителями, де він відповідав на їхні запитання. Мер вже збирався їхати, коли з натовпу в нього кинули ємність з зеленкою. Охоронці відразу оточили Філатова і намагалися забрати з місця події, але той незабаром повернувся. 21 липня 2020 року під Радою трьох депутатів облили зеленкою . Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України".

. Постраждали двоє "Слуг народу" – Олександр Кабанов та Євген Шевченко, а також депутат від ОТЗЖ Олег Волошин – за висловлювання про "відсутність суверенітету в України". А в 2018 році облили зеленкою главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Згідно з висновком медиків, у Шабуніна був хімічний опік обох очей.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: