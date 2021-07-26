Кравчук досі в реанімації після операції на серці

Стало відомо, в якому стані перший український президент після хірургічного втручання

Леонід Кравчук уже майже місяць в реанімації. / Фото: president.gov.ua

Перший український президент Леонід Кравчук досі в реанімації. Політик перебуває там ще з кінця червня, тоді йому зробили операцію на серці.

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Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів, повідомляє 24 канал.

Поки інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента і глави української делегації у Тристоронній контактній групі немає.

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Нагадаємо, політика прооперували ще 29 червня. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції. Про проведену операцію розповів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, окрім самого факту хірургічного втручання.

Також нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: