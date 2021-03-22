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Старших класів не буде, а шкіл стане менше? Правда і брехня про реформу освіти

22 березня, 06:54

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Чому батьки школярів б'ють на сполох

Батьки школярів уже кілька місяців гнівно критикують реформу системи загальної середньої освіти. За якою звичної школи не буде. Буде окремо початкова школа: з першого по четвертий класи; гімназія з 5-го по 9-й і ліцей – 10-12 класи. Є ще змішані типи – початкова школа-гімназія.

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На батьківських форумах почали публікувати попередні списки шкіл, де не планують набирати старшокласників. І, звичайно, пішли розмови, що до школи братимуть за принципом – у кого більше грошей. Чи є привід для паніки та чи справді в Україні масово закриватимуть школи, розбирався журналіст "Сьогодні. Підсумки" Тарас Левченко.

Шкіл стане менше?

"До 10 класу – зась. Думайте, де вчитися далі" – такі повідомлення нині ширяться у батьківських чатах, навіть у столиці є чутки про суттєве скорочення навчальних закладів.

"Я не бачу ризиків для закриття шкіл в Києві, бо і потреби такої немає. Є потреба в будівництві нових. Адже місто дедалі розростається", – каже Валентин Мондриївський, заступник голови КМДА.

Водночас до реорганізації столичні загальноосвітні школи, як і загалом по країні, таки готуються. Ба більше, за 6 років має зникнути саме поняття "ЗОШа", а на його місце прийдуть початкова школа, гімназія та профільний ліцей, де діти вивчатимуть з десяток предметів, на вибір.

"Не уявний, коли є в школі гуманітарний профіль і гуманітарний – обирай, будь ласка. Або просто є один клас – і в тебе немає вибору. Тобто, щоб дати дитині вибір має бути, згідно з законом, щонайменше 4 класи на паралелі. Тоді можна створити профільні класи", – пояснює Іванна Коберник, співзасновниця ГО "Смарт освіта".

З вибором класів можуть бути проблеми – зокрема у маленьких населених пунктах.

Наприклад, у Баштанці на Миколаївщині 12 тисяч жителів, а старшокласників на ліцей може і не назбиратися.

"На сьогодні, якщо зібрати всіх учнів трьох закладів, які у нас є, в нашому містечку навіть, то це 4 класи й буде", – каже Світлана Гапішко, директорка Баштанської гімназії.

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Батьки зчинили ґвалт – мовляв, невже чадо за 70 кілометрів треба буде відправляти в 10 клас? А сільським дітям що робити?

"Ну хай година. Це зранку відвезти дитину, і потім забрать. Якщо це маршрутка, це, скіки в нас – 100 гривень проїзд, туди й назад – це 200 гривень лише на одного, плюс по місту, і плюс харчування. Ну тобто це кошти на карман батькам значні", – каже Лілія Халявка, мама учениці.

"Ну в Києві це все по-одному бачиться, а в нас ситуація реальна зовсім по-іншому, тому це нада враховувати, коли приймаються закони", – каже батько учениці Баштанської гімназії.

У маленьких населених пунктах старших класів не буде?

У Баштанській гімназії ще й десь почули, ніби якщо у населеному пункті людей менше п'ятдесяти тисяч – старших класів там в принципі не буде. Однак це – фейк.

"Якщо область вирішить, шо в селі має бути ліцей, то, значить, там він і буде", – каже Єгор Стадний, екс-заступник міністра освіти, віцепрезидент з бакалаврcьких програм Київської школи економіки.

Утримувати й фінансувати заклад повинна буде саме обласна влада. Інше питання – гроші й доцільність.

"Наприклад, у Харкові – 10 тисяч на одного учня витрати, а в селі Харковської області – 104 тисячі на одного учня. Там сидить просто 20-25 учнів на всю школу, а їх опалювати, й обслуговуючий персонал потрібно тримати той самий", – уточнює Стадний.

Торік через це в нікуди пішло півтора мільярда бюджетних коштів. При цьому, за результатами ДПА та ЗНО, найкращу успішність все одно продемонстрували містяни. І така ситуація типова для України. Візьмемо зокрема Волинь.

"Кількість учнів в школах в нас є і така, яка відповідає... ну до 10 учнів. У нас є 65 малочисельних шкіл", – розповідає Тетяна Соломіна, заступник начальника управління освіти Волинської ОДА.

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І на додачу ще півтори сотні неукомплектованих, без певних класів. Це відбивається і на без того мізерних вчительських зарплатах, які залежать від кількості вичитаних годин. Класного педагога у село заманити складно. Реформа назріла, каже пані Тетяна.

Ідеал Канада і США

Як і для решти світу, в цьому сенсі для нас ідеал Канада чи США. Там з 10 по 12 класи діти формують власний графік, який у перші кілька тижнів семестру можна кардинально змінити, якщо котрийсь із предметів не сподобався. Оцінок на загал у Штатах не оголошують. Усе комп'ютеризоване. Учні готуються за конкретним фахом, навіть спортивним.

І ще одне – жовті автобуси, які ми звикли бачити в американських фільмах – бо дітей постійно довозять на уроки з прилеглих до головної школи селищ. Хто від цього не у захваті – може жити біля навчальних корпусів, у пансіоні.

Чи працюватиме у нас схожа система вже з наступного року? Ні, це ще один фейк

Коли втілять реформу

"Нова українська школа – це не довершена реформа. Найбільші питання сьодні – це старша профільна школа, знову таки, де хто хоче, той спекулює в цьому напрямку", – каже міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Однак критики Сергія Шкарлета кажуть, що саме міністерство перестало пояснювати, що робити чиновникам на місцях, а саме на обласних плечах реорганізація шкільної мережі. Наприклад, яку школу закрити, і куди звідти відправити учнів.

"З доїздом повинен бути визначений норматив – скільки максимально припустима є кількість часу, проведена в автобусі", – пояснює Єгор Стадний.

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А потім це все чиновникам ще й треба буде проговорити з громадами. Та чи вийде порозумітися?

Поки на тій же Волині своїм ставленням до людських потреб вражають – у селищі Головне вже десять років "будують" школу: на її зведення із держбюджету регулярно виділяють десятки мільйонів гривень, чиновники годують людей обіцянками, та далі фундаменту справа не йде.

Змінилося не одне керівництво області, а діти у селищі Головне і далі вчаться у будівлях, що колись були катівнями НКВС.

А без нової школи у Головному, де три тисячі людей, старші класи, найпевніше, закриють. І головне, щоб інші не розвалилися до старту нової системи шкільної освіти – у 2027 році.

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