Старт вакцинації від COVID-19: скільки українців уже отримали щеплення

В Україні в перший день вакцинації, 24 лютого, щеплення від коронавірусної хвороби отримали 159 осіб. Найбільше – у Черкаській області. Про це повідомляє Telegram "Коронавірус-інфо".
За першу добу щеплення (по одній дозі) отримали 159 українців:
- Черкаська область – 80;
- Житомирська область – 40;
- Київська область – 19;
- Вінницька область – 10;
- Чернігівська область – 10.
Наголошується, що в перший день вакцинації не було жодного повідомлення про зареєстровані проблеми зі здоров'ям у людей, які отримали щеплення. Напередодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, як почуваються перші вакциновані в Україні.
Як передавали новини "Сьогодні", 24 лютого в Україні стартувала вакцинація препаратом Covishield. Першим українцем, який вакцинувався від коронавірусної хвороби, став анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко. Він розповів нам у коментарі, що спочатку був скепсис, потім – страх.
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