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Старт вакцинації від COVID-19: скільки українців уже отримали щеплення

25 лютого, 09:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Стало відомо, в якій області зробили найбільше щеплень у перший день вакцинації

В Україні в перший день вакцинації, 24 лютого, щеплення від коронавірусної хвороби отримали 159 осіб. Найбільше – у Черкаській області. Про це повідомляє Telegram "Коронавірус-інфо".

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За першу добу щеплення (по одній дозі) отримали 159 українців:

  • Черкаська область – 80;
  • Житомирська область – 40;
  • Київська область – 19;
  • Вінницька область – 10;
  • Чернігівська область – 10.

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Ідіть і зробіть щеплення, і не говорите "зі мною цього не станеться" (рос.)

Наголошується, що в перший день вакцинації не було жодного повідомлення про зареєстровані проблеми зі здоров'ям у людей, які отримали щеплення. Напередодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, як почуваються перші вакциновані в Україні.

Як передавали новини "Сьогодні", 24 лютого в Україні стартувала вакцинація препаратом Covishield. Першим українцем, який вакцинувався від коронавірусної хвороби, став анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко. Він розповів нам у коментарі, що спочатку був скепсис, потім – страх.

Відео: Сьогодні
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вакцинація вакцина

Джерело: Сьогодні

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