Русский
$ 27,84
33,68
  1. Новини України

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відкладається: що сталося

15 лютого, 21:43

Денис Беспалов , Дар'я Сметанко

Першою в Україну надійде вакцина від AstraZeneca

Старт вакцинації від коронавірусу в Україні відкладається. Щеплення мали почати сьогодні, принаймні так обіцяли чиновники. А тепер в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що вакцину Україна отримає у вівторок або середу. Причому не Pfizer, як планували раніше, а AstraZeneca.

Реклама

У Міністерстві охорони здоров'я на запит "Сьогодні" – чому заявлена вакцинація не розпочалася – не відповіли, посилаючись на зайнятість.

Однак кілька днів тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перша партія вакцин може надійти в Україну з затримкою. Йдеться про британсько-шведської вакцину AstraZeneca, яку Україна купила в індійського інституту.

Читайте також: Запис на безкоштовне щеплення від коронавірусу почнеться в березні

За словами міністра, Україна заплатила всі кошти і оформила документи. І тепер залагоджуються технічні моменти з логістики відправлення.

"Велика кількість сторін бере участь у процесі появи вакцини в країні й доступі її для тих, кому вона потрібна найбільше. Ось чому поки не вказана точна дата, коли вакцина перетне кордон. Точно, що уряд і партнери працюють наполегливо, і ми будемо раді отримати її якомога швидше", – прокоментував ситуацію Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова офісу ВООЗ в Україні.

Реклама

Нині Україна очікує вакцини від чотирьох виробників: AstraZeneca, Pfizer, Novavax і Sinovac.

Відео: Сьогодні

Раніше повідомлялося, що для вакцинації українців сформовано майже 600 мобільних груп.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина Украина коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?
Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?Фінанси
Сплять в
Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в ТанзаніїІнші країни
Долар знову подорожчав до 28 гривень, чи треба запасатися валютою
Долар знову подорожчав до 28 гривень, чи треба запасатися валютоюФінанси
"Готуємо документи": Данілов підняв завісу над закритим засіданням РНБОВлада
Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини
Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людиниЕкономіка
В Україну прийдуть тріскучі морози: прогноз погоди на початок тижня (карти)
В Україну прийдуть тріскучі морози: прогноз погоди на початок тижня (карти)Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти