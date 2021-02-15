Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відкладається: що сталося

Старт вакцинації від коронавірусу в Україні відкладається. Щеплення мали почати сьогодні, принаймні так обіцяли чиновники. А тепер в Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що вакцину Україна отримає у вівторок або середу. Причому не Pfizer, як планували раніше, а AstraZeneca.
У Міністерстві охорони здоров'я на запит "Сьогодні" – чому заявлена вакцинація не розпочалася – не відповіли, посилаючись на зайнятість.
Однак кілька днів тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перша партія вакцин може надійти в Україну з затримкою. Йдеться про британсько-шведської вакцину AstraZeneca, яку Україна купила в індійського інституту.
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За словами міністра, Україна заплатила всі кошти і оформила документи. І тепер залагоджуються технічні моменти з логістики відправлення.
"Велика кількість сторін бере участь у процесі появи вакцини в країні й доступі її для тих, кому вона потрібна найбільше. Ось чому поки не вказана точна дата, коли вакцина перетне кордон. Точно, що уряд і партнери працюють наполегливо, і ми будемо раді отримати її якомога швидше", – прокоментував ситуацію Ярно Хабіхт, представник ВООЗ та голова офісу ВООЗ в Україні.
Нині Україна очікує вакцини від чотирьох виробників: AstraZeneca, Pfizer, Novavax і Sinovac.
Раніше повідомлялося, що для вакцинації українців сформовано майже 600 мобільних груп.
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