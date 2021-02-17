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Старт вакцинації в Україні затримується: Степанов назвав причину

17 лютого, 21:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Поставки препарату за програмою COVAX переносяться на кінець місяця

Старт масової вакцинації від коронавірусу в Україні перенесли через бюрократичні процедури програми COVAX.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українська влада розраховувала почати вакцинацію 15 лютого, виходячи з укладених контрактів і зобов'язань міжнародних партнерів.

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Степанов нагадав: COVAX обіцяла, що 117 тис. доз Pfizer прийде в середині лютого.

"Виникли певні бюрократичні процедури, я маю на увазі в COVAX, які затримали прихід цієї вакцини. Ми розраховуємо, виходячи з тих повідомлень, які отримали від COVAX, наприкінці лютого на поставку цих 117 тис. доз", – сказав Степанов.

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Раніше повідомлялося, що українці найбільше довіряють вакцині від коронавірусу Pfizer.

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