Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші події, які заплановані на вихідні

Що заплановано в Україні на вихідних, колаж: "Сьогодні"

На вихідних, 17 і 18 липня, українці зможуть подивитися на виставку автомобілів ЗАЗ і підтримати охоронців на чемпіонатах України та світу з багатоборства.

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17 липня, субота

12:00 – статична виставка автомобілів ЗАЗ (1960 – 1994 г.) в Києві біля Палацу Спорту. У статичній виставці візьмуть участь кілька десятків "запорожців" з усієї України. Виставка автомобілів присвячена 20-річчю існування Київського клубу любителів марки ЗАЗ.

12:30 – щоденний брифінг спікера Міноборони України.

17-19 липня в м. Черкаси відбудеться 11-й Чемпіонат світу і 24-й Чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців. Протягом трьох днів бійці спецпідрозділів і силових відомств демонструватимуть професіоналізм, вміння та навички в різних дисциплінах.

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18 липня, неділя

В тренді Статична виставка автомобілів ЗАЗ і Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 17 і 18 липня

12:30 – брифінг спікера Міноборони України.

Як ми писали раніше, в Україні на вихідних ще буде пекельна спека до +35, а ось з початку наступного тижня з боку західних областей до нас зайде похолодання – стовпчики термометрів опустяться на 10 градусів. Водночас стане більше дощів.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондов і іншої сучасної техніки.