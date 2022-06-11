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Статус кандидата у члени ЄС допоможе Україні розірвати ланцюг війни з РФ – Кондратюк

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 червня, 09:11
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Віцеспікер впевнена, що Європейський Союз може вирвати Україну із "сірої зони" російського впливу
Олена Кондратюк вважає, що статус кандидата у ЄС виведе Україну із зони впливу РФ
Олена Кондратюк вважає, що статус кандидата у ЄС виведе Україну із зони впливу РФ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу допоможе розірвати ланцюг війни з Росією і наблизити Україну до її стратегічної мети – бути членом Європейського Союзу і НАТО.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Зараз унікальний історичний момент. І перед Україною стоїть надзвичайно амбітна ціль, як на мене, – отримати статус кандидата в члени ЄС вже в червні на саміті Європейського Союзу", – сказала вона.

Кондратюк переконана, що це рішення допоможе розірвати ланцюг війни з Російською Федерацією.

"Це реальна можливість розірвати цей ланцюг війни з Російською Федерацією і наблизити Україну до її стратегічної мети – бути членом Європейського Союзу і НАТО. Мало того, вирвати саме Європейському Союзу саме Україну із "сірої зони" впливу Російської Федерації", – наголосила вона.

Також, на думку віцеспікера, це покаже реальне єднання країн Європейського Союзу в підтримці України і не дасть Путіну жодного шансу на перемогу.

Олена Кондратюк зазначила, що за опитуванням "Євробарометру", 66% європейців підтримують членство України у Європейському Союзі, а 71% вважає, що Україна є частиною європейської родини.

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"Понад 91% громадян України виступають за вступ України до ЄС. І це абсолютно безпрецедентно, як на мене. Нам не можна упустити цей шанс. Україна заслужила стати членом Європейського Союзу, бо Збройні сили України захищають не лише нашу незалежність і свободу, але й країни Європейського Союзу", – підкреслила вона.

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