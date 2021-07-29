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Стефанишина на туалетному папері написала заяву на вихід з "Голосу" (фото)

29 липня 2021 11:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Сьогодні відбудеться з'їзд партії, проте в ньому не братимуть участі більшість депутатів політсили, запевняє Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Ольга Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Схоже, партія "Голос" остаточно розкололася. Народний депутат Ольга Стефанишина написала заяву на вихід з партії через невдоволення лідером політичної сили.

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Про це вона повідомила у Facebook.

"Більшість визначних угод укладаються на серветках, а така – хіба що на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії "Голос", – написала нардеп і показала свою заяву.

У нардепа увірвався терпець. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

За її словами, сьогодні відбудеться з'їзд партії, однак вона стверджує, що в ньому не братимуть участі більшість депутатів політсили.

"На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва. Кілька місяців тому 75% партійців та більшість осередків вийшли із публічними заявами, вимагаючи від керівництва партії Кіри Рудик піти з керівних посад та обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутріпартійних виборах", – заявила Стефанишина.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили.

А лідер "Голосу" Кіра Рудик тричі не відповіла на питання про своє американське громадянство.

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