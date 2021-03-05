Степанов: До кінця 2021 року вакцинують всіх українців

Вакцинація в Україні пройде в п'ять етапів і закінчиться вже в цьому році

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця року в планах вакцинувати всіх повнолітніх українців. Про це він сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

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Він нагадав, що в Україні заплановано п'ять етапів вакцинації, на кожному з них додаються громадяни тієї чи іншої групи ризику.

"До кінця 2021 року ми закінчимо вакцинацію всіх без винятку громадян України віком від 18 років. Дітей ми не вакцинуємо", – сказав Степанов.

Нагадаємо, напередодні Максим Степанов жорстко засудив спроби зірвати вакцинацію в Україні. Вакцина – це гарантія життя, вважає глава МОЗ.

Як сообщали новини "Сьогодні", прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що всього протягом 2021-2022 років в Україні вакцинують до 22 мільйонів осіб. А саме в цьому році щеплення отримають близько 10 мільйонів. Тим часом стало відомо, кому протипоказана вакцинація від COVID-19.

Відео: Сьогодні

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