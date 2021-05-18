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Степанов: медицину в Україні систематично знищували 30 років

18 травня, 20:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Колишній глава МОЗ розповів про проблеми системи охорони здоров'я

В Україні медицину систематично знищували 30 років.

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Про це колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Хард з Влащенко" на "Україні 24".

"Я про це відразу чесно говорив. Це стосується величезної кількості речей. У нас з медичним обладнанням біда. Якщо взяти середній європейський показник кількості на млн населення – в 10 разів менше", – розповів він.

За його словами, ситуація не поліпшується.

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"У нас немає навіть стін. Тільки фундамент – медичні працівники, на яких це все може триматися, які їдуть. Якщо ми не будемо фінансувати нормально медицину і мінімальна зарплата не буде 23 тисячі гривень – лікарі будуть їхати. Особливо найкращі і активні", – попередив Максим Степанов.

Як зазначив екс-міністр, потрібно визнати існуючі проблеми, щоб їх вирішити.

"Найбільша проблема – не просто недофінансування медицини, це ми системно брешемо самі собі", – сказав екс-міністр.

Раніше Степанов висловився про російських вакцинах.

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