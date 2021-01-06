Степанов назвав "фейком" звинувачення у блокуванні фінансування "Медзакупівель"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав "фейком" звинувачення з боку держпідприємства "Медичні закупівлі України" в блокуванні його операційної роботи.

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Про це в середу, 6 січня, голова МОЗ заявив на щоденному брифінгу.

"Припинення операційної діяльності ДП "Медзакупівлі України" – черговий фейк і спроба гратися в політику самостійно або, найімовірніше, за якоюсь вказівкою. Ніякої зупинки нема. Підприємство працює в штатному режимі", – заявив Степанов.

За його словами, фінплан підприємства був затверджений 10 грудня і переданий до ДП "Медзакупівлі України".

"Стосовно паспорта бюджетної програми – ви не розумієте технічний бік питання, як це відбувається. Паспорти затверджуються після прийняття бюджету. Бюджет набув чинності 28 грудня 2020 року. Одразу після цього починають готувати документи, паспорти бюджетної програми. Зазвичай це відбувається до кінця січня, іноді пізніше", – каже міністр.

Він додав, що в Україні ще не затверджений жоден паспорт бюджетної програми. Але діяльність жодного підприємства або міністерства не зупинилася, тому що "вона не може зупинитися через таке технічне питання".

Нагадаємо, днем раніше держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його роботи внаслідок незатвердження Міністерством охорони здоров'я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає можливості фінансувати операційну діяльність ДП.

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Також нагадаємо, що в жовтні-2020 Кабмін змінив процес держзакупівель медичних товарів і послуг і фактично усунув ДП "Медичні закупівлі України" від ухвалення рішень, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров'я.

Раніше розповідалося, що проблеми із медичними закупівлями вже були:

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