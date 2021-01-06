Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини України

Степанов назвав "фейком" звинувачення у блокуванні фінансування "Медзакупівель"

6 січня, 10:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Фінплан затверджений 10 грудня і переданий підприємству, каже міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав "фейком" звинувачення з боку держпідприємства "Медичні закупівлі України" в блокуванні його операційної роботи.

Реклама

Про це в середу, 6 січня, голова МОЗ заявив на щоденному брифінгу.

"Припинення операційної діяльності ДП "Медзакупівлі України" – черговий фейк і спроба гратися в політику самостійно або, найімовірніше, за якоюсь вказівкою. Ніякої зупинки нема. Підприємство працює в штатному режимі", – заявив Степанов.

За його словами, фінплан підприємства був затверджений 10 грудня і переданий до ДП "Медзакупівлі України".

"Стосовно паспорта бюджетної програми – ви не розумієте технічний бік питання, як це відбувається. Паспорти затверджуються після прийняття бюджету. Бюджет набув чинності 28 грудня 2020 року. Одразу після цього починають готувати документи, паспорти бюджетної програми. Зазвичай це відбувається до кінця січня, іноді пізніше", – каже міністр.

Він додав, що в Україні ще не затверджений жоден паспорт бюджетної програми. Але діяльність жодного підприємства або міністерства не зупинилася, тому що "вона не може зупинитися через таке технічне питання".

Нагадаємо, днем раніше держпідприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його роботи внаслідок незатвердження Міністерством охорони здоров'я тимчасового плану використання бюджетних коштів на 2021 рік, що не дає можливості фінансувати операційну діяльність ДП.

Реклама

Також нагадаємо, що в жовтні-2020 Кабмін змінив процес держзакупівель медичних товарів і послуг і фактично усунув ДП "Медичні закупівлі України" від ухвалення рішень, передавши ці повноваження Міністерству охорони здоров'я.

Раніше розповідалося, що проблеми із медичними закупівлями вже були:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

скандал МОЗ держзакупівлі фейк Максим Степанов Медичні закупівлі України

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана – соцмережі
У ДТП загинув 16-річний син Геннадія Корбана – соцмережіУкраїна
Супрун залишила Україну: ми перевірили чутки
Супрун залишила Україну: ми перевірили чуткиУкраїна
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаун
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаунІнші новини
Захворюваність на COVID-19 падає: локдаун можна скасовувати?
Захворюваність на COVID-19 падає: локдаун можна скасовувати?Україна
Радуцького викрили у
Радуцького викрили у "підпільній вакцинації": нардеп прокоментував чуткиПолітика
Страшно розуміти, що це правда: Корбану співчувають у зв'язку із загибеллю сина
Страшно розуміти, що це правда: Корбану співчувають у зв'язку із загибеллю синаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти