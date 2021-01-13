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Степанов назвав умову для нового жорсткого локдауну

13 січня, 17:43

Віталій Семченко Віталій Семченко

Міністр розповів про плани МОЗ

Кабінет міністрів не планує продовжувати дію локдауну після 24 січня.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас в країні на сьогодні карантин діє до 28 лютого. Будь-яке припинення посиленого карантину до 24 січня МОЗ не бачить, робити таку пропозицію ми не будемо. Після 24 січня ми залишимося на час в загальнонаціональних карантинних обмеженнях. Це будуть такі ж обмеження, які діяли до 8 січня", – зазначив він.

Степанов додав, що після цього уряд планує ввести адаптивний карантин, який застосовуватиметься залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні.

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"Про введення ще одного посиленого карантину – поки ми не бачимо необхідності в майбутньому це робити. Але все залежатиме від ситуації. Зрозуміло, якщо ситуація почне різко погіршуватися, у нас почне ураганними темпами зростати кількість хворих... тоді ми будемо пропонувати", – сказав міністр.

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Як повідомлялося раніше, Держспоживслужба Києва виступає за введення адаптивного карантину в столиці після закінчення січневого локдауну.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому заборонили продавати шкарпетки та інші непродовольчі товари.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин МОЗ коронавірус Максим Степанов локдаун
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