Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні можуть оголосити, коли в "червону зону" карантину потраплять 13 і більше областей.
Як говориться в сюжеті "Сьогодні", за прогнозами МОЗ, складний період чекає країну в кінці березня і в квітні. Зараз у "червоній зоні" чотири області – Закарпатська, Чернівецька, Житомирська та Івано-Франківська. Ще дев'ять, які зараз вважаються "помаранчевими", ризикують подолати епідпоріг.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено понад дев'ять тисяч нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 1 425 522 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 262 українці.
Також нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з COVID-19. За його словам, всі лікарні переповнені.
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