Русский
$ 27,7
32,93
  1. Новини України

Степанов назвав умову для введення в Україні нового локдауну

11 березня, 10:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У країні зростає захворюваність на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що локдаун в Україні можуть оголосити, коли в "червону зону" карантину потраплять 13 і більше областей.

Реклама

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", за прогнозами МОЗ, складний період чекає країну в кінці березня і в квітні. Зараз у "червоній зоні" чотири області – Закарпатська, Чернівецька, Житомирська та Івано-Франківська. Ще дев'ять, які зараз вважаються "помаранчевими", ризикують подолати епідпоріг.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявлено понад дев'ять тисяч нових випадків COVID-19. Всього інфекцію підтвердили у 1 425 522 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 262 українці.

В тренді
12 пунктів стратегічного партнерства між США та Україною: онлайн-презентація звернення

Також нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про критичну ситуацію з COVID-19. За його словам, всі лікарні переповнені.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

регіони Украина зараження коронавірус локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березня
Гордон заінтригував похмурим прогнозом для України: що станеться 15 березняУкраїна
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)
Окупанти в Криму вбили перлину природи задля водопостачання Севастополя (фото)Україна
В Україні похолодає до -15: синоптик дала
В Україні похолодає до -15: синоптик дала "морозний прогноз"Україна
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунки
У Чернівцях публічно принизили дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарункиЗахід
Незважаючи на
Незважаючи на "червону зону": в Чернівцях відновив роботу великий ринокЗахід
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинації
Нардеп Гончаренко розповів про побічний ефект після вакцинаціїВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти