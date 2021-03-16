Степанов не сумнівається у вакцині AstraZeneca: нову партію чекають наприкінці березня

Україна не має наміру відмовлятися від вакцини CoviShield від компанії AstraZeneca, поставку нової партії цього препарату з Індії очікують вже наприкінці березня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі "Свободи слова" на ICTV.
Зараз чекають дозволу індійського уряду на експорт 1,5 млн доз.
"Наступна партія вакцини CoviShield в кількості 1,5 млн доз повинна приїхати до 31 березня згідно з контрактом. Для того, щоб нам її отримати, ми повинні отримати дозвіл на експорт уряду Індії, так як всі країни, які мають у себе потужності з виробництва, обмежуються в експорті", – заявив Степанов.
Міністр як і раніше вважає, що всі заяви про небезпечнысть цієї вакцини є необґрунтованими.
Тим часом все більше країн припиняють використання вакцини AstraZeneca з обережності до з'ясування повної інформації про побічні ефекти препарату.
Першою про зупинку вакцинації препаратом від AstraZeneca заявила Австрія. там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.
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