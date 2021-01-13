Русский
$ 28,05
34,08
  1. Новини України

Степанов про коронавірус в Україні: онлайн-брифінг

13 січня, 08:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Епідеміологічна ситуація в країні потихеньку йде на поправку

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в країні.

Реклама

Як стало відомо, станом на ранок 13 січня в Україні підтвердили 6409 нових випадків зараження коронавірусом (1 130 839 з початку епідемії). За вівторок померли 195 українців (20 214 з початку епідемії), а одужали 14 503 особи (826 871 з початку епідемії).

В тренді
Епідемія в Україні пішла на спад, чи йде геть коронавірус?

Зазначимо, що минулого тижня знову впала захворюваність – в середньому 5-6 тисяч нових хворих на добу. Тим часом в Україні з 8 січня стартував локдаун і триватиме до 25-го. При цьому обмеження не торкнулися громадського транспорту. Читайте детальніше, що потрібно знати про жорсткий карантин.

Майже всі непродовольчі магазини закрилися, заклади громадського харчування працюють навиніс, а в кав'ярні можна замовити каву, але із собою. Журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як дотримуються локдауну в містах України.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Космічні тарифи на газ: Ляшко звернувся до влади
Космічні тарифи на газ: Ляшко звернувся до владиПолітика
В Україні готуються знизити тарифи на газ
В Україні готуються знизити тарифи на газНовини ЖКГ
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українців
Влада придумала, як зменшити ціну газу для українцівНовини ЖКГ
Двоє
Двоє "слуг народу" обзавелися позашляховиками: які "тачки" з'явилися у нардепівПолітика
Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погоди
Україну накриє сніговий циклон: синоптик попередила про погіршення погодиУкраїна
Люті морози на підході: синоптик розповіла, коли чекати до -20
Люті морози на підході: синоптик розповіла, коли чекати до -20Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти