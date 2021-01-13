Степанов про коронавірус в Україні: онлайн-брифінг

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в країні.

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Як стало відомо, станом на ранок 13 січня в Україні підтвердили 6409 нових випадків зараження коронавірусом (1 130 839 з початку епідемії). За вівторок померли 195 українців (20 214 з початку епідемії), а одужали 14 503 особи (826 871 з початку епідемії).

Зазначимо, що минулого тижня знову впала захворюваність – в середньому 5-6 тисяч нових хворих на добу. Тим часом в Україні з 8 січня стартував локдаун і триватиме до 25-го. При цьому обмеження не торкнулися громадського транспорту. Читайте детальніше, що потрібно знати про жорсткий карантин.

Майже всі непродовольчі магазини закрилися, заклади громадського харчування працюють навиніс, а в кав'ярні можна замовити каву, але із собою. Журналісти "Сьогодні" дізнавалися, як дотримуються локдауну в містах України.

Відео: Сьогодні

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