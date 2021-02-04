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Ситуація з коронавірусом в Україні: онлайн-брифінг МОЗ

4 лютого, 09:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За минулу добу удвічі більше видужалих, ніж нових хворих

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 4 лютого в Україні підтвердили 5082 нових випадки зараження коронавірусом (1 232 246 з початку епідемії). За середу померли 140 українців (23 229 з початку епідемії), а одужали 9933 людини (1 055 406 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442. Читайте детальніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.

Тим часом Україна готується до вакцинації населення. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко говорив, що імунізувати українців почнуть приблизно з 15 лютого (групи ризику і силовиків). А масова вакцинація очікується у травні. Для цього Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить екстрено реєструвати вакцини.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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