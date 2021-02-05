Ляшко про коронавірус в Україні: онлайн-брифінг

Видужалих знову набагато більше, ніж нових хворих

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 5 лютого в Україні підтвердили 4923 нових випадки зараження коронавірусом (1 237 169 з початку епідемії). За четвер померли 158 українців (23 387 з початку епідемії), а одужали 8185 осіб (1 063 591 з початку епідемії).

Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442. Читайте детальніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.

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Тим часом Україна готується до вакцинації населення. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко говорив, що імунізувати українців почнуть приблизно з 15 лютого (групи ризику і силовиків). А масова вакцинація очікується у травні. Степанов назвав кількість українців, яких вакцинують першими.

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