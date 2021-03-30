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Степанов про покупку куртки за 600 тис. гривень: Це марення сивого мерина

30 березня, 19:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Міністр не уявляє, який одяг може коштувати так дорого

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спростував повідомлення про скандальну купівлю куртки за 620 тис. грн і назвав її "маренням сивого мерина".

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Про це глава вітчизняного МОЗ заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У моєму розумінні, в здоровому мозку подібне виникнути просто не може, це якась хвора уява. Я навіть не уявляю, яка людина при здоровому глузді може такі кошти витрачати на який завгодно одяг, не те що куртку чи пальто", – заявив чиновник.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос на засіданні Верховної Ради звернувся до Степанова, звинувативши його в тому, що він кілька тижнів тому купив собі куртку дорогого бренда за 620 тисяч гривень. Однак міністр заявив, що ця куртка "існує у хворій уяві політиків".

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Це не перший скандал, в який потрапляє Степанов. Так, в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко звинуватив міністра у смерті людини.

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За словами Степанова, людину, про яку казав Ляшко, перевели в іншу лікарню, де він був у реанімації до 2 лютого.

"На жаль, 2 лютого ми не змогли врятувати людину. Їй була призначена вся терапія, яка тільки можлива була", – сказав міністр охорони здоров'я.

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скандал куртка Максим Степанов Гео Лерос

Джерело: Сьогодні

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