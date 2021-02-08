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МОЗ про ситуацію з коронавірусом: онлайн-брифінг

8 лютого, 09:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні різко знизилася смертність від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 8 лютого в Україні підтвердили 2141 новий випадок зараження коронавірусом (1 246 990 з початку епідемії). За неділю померли 47 українців (23 644 з початку епідемії), а одужали 2697 осіб (1 075 74 з початку епідемії).

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Відзначимо, що минулого тижня виявили 25 394 нових випадки зараження коронавірусом, померли 890 українців, одужали 54 262 особи. Число видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилося більш ніж на 17 тисяч осіб, а госпіталізованих – тільки на 584. Читайте детальніше підсумки епідемії за тиждень.

Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Своєю чергою Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими і кого саме.

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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