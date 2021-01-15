Степанов пояснив, чому не можна відкривати школи під час локдауну

Глава МОЗ нагадав, що в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися понад 60 тисяч дітей

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що до кінця локдауну не можна відкривати школи і пускати дітей в колективи, оскільки це може спровокувати зростання захворюваності. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

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За його словами, представники місцевої влади починають піднімати питання припинення заборони на навчальний процес в школах під час локдауну, і припинити зимові канікули для школярів.

Він нагадав чиновникам, що за весь час пандемії в Україні захворіли 62 333 дитини. У листопаді цей показник становив 3,1% від загального числа хворих українців, а в грудні вже 5,9%. Степанов також підкреслив, що в усьому світі коронавірус став більше вражати дітей.

"Початок офлайн-навчання 1-4-х класів, коли вся країна перебуває у локдауні, воно призведе до збільшення інтенсивності інфікування через перехресне зараження дітей. Більшість заражень дітей відбувається безсимптомно. Тому виявлення інфікованих (в колективах) буде просто неможливим", – сказав міністр.

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Глава МОЗ зазначив, що, якщо у дітей в такому випадку виявлять COVID-19, то це означає, що в попередні дні дитина заражала інших учнів і вчителів.

"Якщо ми раніше терміну (закінчення локдауну 24 січня. – Ред.) почнемо навчання (в школах. – Ред.), то це істотно вплине (на зростання захворюваності. – Ред.). Тому, шановні батьки та вчителі, я з розумінням ставлюся до ваших бажань, щоб діти почали вчитися і пішли в школу, та епідситуація і заради здоров'я важливо дотримуватися всіх карантинних обмежень", – резюмував Степанов.

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Раніше ми писали, як працюють школи та університети під час локдауну. До 25 січня учні не будуть відвідувати школи, навчальним закладам рекомендували або продовжувати зимові канікули, або переходити на "дистанційку".

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