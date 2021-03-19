Степанов пояснив, чому Рада зняла з виробників COVID-вакцин відповідальність за "побочки"

Кабмін взяв на себе відповідальність за якість вакцини від коронавірусу, яка була на іноземних виробниках, за їх вимогою.

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Про це відповідаючи на запитання журналіста під час рекламної паузи в ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми звільняємо її (компанію-виробника – Ред.) і беремо на себе відповідальність за непередбачувальні наслідки від вакцинації. Це перш за все те, що стосується компенсації задіяної шкоди. Це вимога виробників, це той шлях, по якому йшли всі країни, які хочуть мати доступ до певних вакцин, перш за все мова про МНРК-вакцини. Це ті вакцини, які інноваційні. На цю вимогу ми прийняли таки зміни", – сказав Степанов.

Нагадаємо, країни, у тому числі і Україна, знімають відповідальність з виробників вакцин проти коронавірусу за наслідки від щеплення. Однак є нюанс. Коли інші держави приймали такий закон, у них вже був фонд із грошима на компенсації.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я затвердила програму компенсації збитку здоров'ю, заподіяну вакцинацією від COVID-19, для людей у 92 країн із низьким і середнім рівнем доходу – учасниць програми COVAX.

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