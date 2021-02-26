Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини України

Степанов пояснив, чому Україна ще не отримала вакцину Pfizer

26 лютого, 04:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для виробництва вакцини не вистачає потужностей

Проблема зриву поставок вакцини від коронавірусу Pfizer в Україну в тому, що не вистачає потужностей для її виробництва.

Реклама

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Потужностей жодного виробника вакцин не вистачить для всіх. Зараз ви бачите, що відбувається – Pfizer зриває поставки, AstraZeneca зриває поставки. Вони всі відкладають свої поставки. Тому що не вистачає потужностей. Такої безпрецедентної вакцинації в світі ще не було ніколи", – сказав Степанов.

За його словами, в світі немає жодної країни, яка може дозволити собі вакцинувати громадян однієї вакциною.

В тренді
В Україні в п'ятницю буде справжня весна: де потеплішає до +18

Також міністр зазначив, що Україна повинна отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.

Реклама

Раніше Степанов також заявив, що компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.

Нещодавно повідомлялося, що з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина Украина коронавірус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Народний синоптик розповів, яким буде березень і коли з України підуть холоди
Народний синоптик розповів, яким буде березень і коли з України підуть холодиУкраїна
Ексклюзивний прогноз погоди на весну: а весни майже не буде
Ексклюзивний прогноз погоди на весну: а весни майже не будеУкраїна
В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах перевозитимуть по-новому
В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах перевозитимуть по-новомуАвто
Перший вакцинований українець про COVID-19: Спочатку був скепсис, потім – страх
Перший вакцинований українець про COVID-19: Спочатку був скепсис, потім – страхУкраїна
Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євро
Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євроФінанси
Нашестя підроблених гривень: яких фальшивок найбільше і як відрізнити від оригіналу
Нашестя підроблених гривень: яких фальшивок найбільше і як відрізнити від оригіналуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти