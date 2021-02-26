Степанов пояснив, чому Україна ще не отримала вакцину Pfizer

Проблема зриву поставок вакцини від коронавірусу Pfizer в Україну в тому, що не вистачає потужностей для її виробництва.
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Потужностей жодного виробника вакцин не вистачить для всіх. Зараз ви бачите, що відбувається – Pfizer зриває поставки, AstraZeneca зриває поставки. Вони всі відкладають свої поставки. Тому що не вистачає потужностей. Такої безпрецедентної вакцинації в світі ще не було ніколи", – сказав Степанов.
За його словами, в світі немає жодної країни, яка може дозволити собі вакцинувати громадян однієї вакциною.
Також міністр зазначив, що Україна повинна отримати за ініціативою COVAX вакцину Pfizer. Крім того, нині в міністерстві очікують договір про постачання вакцин безпосередньо з компанією Pfizer.
Раніше Степанов також заявив, що компанія Novavax надасть Україні ще 10 млн вакцин.
Нещодавно повідомлялося, що з березня цього року в Україні запустять онлайн-систему для реєстрації в чергу на вакцинацію від коронавірусу.
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