Степанов відреагував на розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцини Sinovac

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив розслідування НАБУ можливих зловживань під час закупівлі китайської вакцини від коронавируса компанії Sinovac Biotech за допомогою фірми-посередника.

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В ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" Степанов заявив, що ринку вакцин від коронавірусу в світі не існує, тому мови про завищення ціни бути не може.

"Ринку вакцин не існує в світі, то хто ж з чим порівнював. В нас буде виникати ще багато питань щодо вакцин, які будуть в Україні. Є компанія Sinovac, яку зараз штучно намагаються втягнути в скандал. Компанія з репутацією, яка нею дорожить. Потім з нами не захочуть мати справу", – пояснив Степанов.

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