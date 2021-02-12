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Степанов відреагував на розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцини Sinovac

12 лютого, 22:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив розслідування НАБУ можливих зловживань під час закупівлі китайської вакцини від коронавируса компанії Sinovac Biotech за допомогою фірми-посередника.

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В ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" Степанов заявив, що ринку вакцин від коронавірусу в світі не існує, тому мови про завищення ціни бути не може.

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"Ринку вакцин не існує в світі, то хто ж з чим порівнював. В нас буде виникати ще багато питань щодо вакцин, які будуть в Україні. Є компанія Sinovac, яку зараз штучно намагаються втягнути в скандал. Компанія з репутацією, яка нею дорожить. Потім з нами не захочуть мати справу", – пояснив Степанов.

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