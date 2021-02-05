Степанов озвучив терміни завершення вакцинації від COVID-19 в Україні

Вакцинувати українців точно почнуть в лютому – планується імунізувати більше 20 мільйонів осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинацію 21 мільйона українцівпланується завершити до кінця 2021 року. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді на Годині запитань до уряду.

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За його словами, вакцинація точно почнеться у лютому, і триватиме вона весь рік.

"Що стосується закінчення процесу вакцинації, то ми плануємо закінчити до кінця 2021 року", – сказав Степанов.

Він зазначив, що мова йде про 21 мільйон громадян, які перебувають в групах ризику.

"Ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцинації. До осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть", – сказав міністр і нагадав, що вакцинація буде добровільною.

У той же час глава МОЗ назвав проблемою, що не всі хочуть вакцинуватися. Він навів у приклад соціологічні опитування, які свідчать про лише 43% охочих вакцинуватися.

Як повідомляли новини "Сьогодні", головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, як МОЗ боротиметься з "позачерговою" вакцинацією. Якщо хтось зробить щеплення раніше встановленного терміну – це загрожує кримінальним провадженням.

Відео: Сьогодні

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