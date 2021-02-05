Русский
$ 27,89
33,45
  1. Новини України

Степанов озвучив терміни завершення вакцинації від COVID-19 в Україні

5 лютого, 11:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Вакцинувати українців точно почнуть в лютому – планується імунізувати більше 20 мільйонів осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинацію 21 мільйона українцівпланується завершити до кінця 2021 року. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді на Годині запитань до уряду.

Реклама

За його словами, вакцинація точно почнеться у лютому, і триватиме вона весь рік.

"Що стосується закінчення процесу вакцинації, то ми плануємо закінчити до кінця 2021 року", – сказав Степанов.

Він зазначив, що мова йде про 21 мільйон громадян, які перебувають в групах ризику.

"Ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцинації. До осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть", – сказав міністр і нагадав, що вакцинація буде добровільною.

У той же час глава МОЗ назвав проблемою, що не всі хочуть вакцинуватися. Він навів у приклад соціологічні опитування, які свідчать про лише 43% охочих вакцинуватися.

Як повідомляли новини "Сьогодні", головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповідав, як МОЗ боротиметься з "позачерговою" вакцинацією. Якщо хтось зробить щеплення раніше встановленного терміну – це загрожує кримінальним провадженням.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Пішли корову трахнемо..." – Гордон пояснив Єгоровій та Крюковій санкції проти ТБВлада
Долар впав до психологічної позначки, євро – на мінімумі з осені: курс валют
Долар впав до психологічної позначки, євро – на мінімумі з осені: курс валютФінанси
Як збільшити швидкість мобільного інтернету – поради Vodafone
Як збільшити швидкість мобільного інтернету – поради VodafoneУкраїна
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везуть
Україна скуповує каву: ТОП-5 країн, з яких її везутьЕкономіка
Де краще зробити лазерну корекцію?
Де краще зробити лазерну корекцію?Україна
Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: стала відома причина
Смертельна пожежа в лікарні в Запоріжжі: стала відома причинаЗапоріжжя

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти