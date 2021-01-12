Локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є підстави для продовження жорсткого карантину після 24 січня. Він виступає за збільшення тривалості локдауну.

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Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

Міністр зазначив, що основна причина – новорічні свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями і поїздками до родичів.

"Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання числа хворих на COVID-19", – вважає він.

Також Степанов нагадав, що у січні стане більше хворих на грип. Таким чином можна одним пострілом "убити двох зайців": і грип, і COVID-19.

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"Іноді вони вимагають лікування у закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені у тому, щоб не було у жодному разі критичного навантаження на медичну систему", – додав він.

Нагадаємо, раніше Степанов пояснив, чому в локдаун алкоголь купити можна, а дитячі товари – ні.

Крім того, Максим Степанов заявив, що йому, як і іншим українцям, не подобається жорсткий карантин, який діє в країні.

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