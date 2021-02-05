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Степанов: Отримано дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19

5 лютого, 17:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна готується до початку вакцинації, яка почнеться вже зовсім скоро

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що отримано дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин в Україні.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми отримали дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин, тому надходження почнеться вже в цьому місяці", – зазначив він.

Степанов підкреслив, що зараз угоди на поставки вакцин вже знаходяться на завершальному етапі узгодження в частині технічних деталей і будуть підписані у найближчі дні.

"Готуємось до початку вакцинації, яка почнеться вже скоро", – сказав міністр.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцини. Поставки препаратів почнуться вже в цьому місяці, що дозволить почати вакцинацію населення.

Початок вакцинації очікується приблизно з 15 лютого. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими, і кого саме.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцина Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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