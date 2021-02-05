Степанов: Отримано дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що отримано дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин в Україні.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Ми отримали дозвіл на екстрене медичне застосування вакцин, тому надходження почнеться вже в цьому місяці", – зазначив він.
Степанов підкреслив, що зараз угоди на поставки вакцин вже знаходяться на завершальному етапі узгодження в частині технічних деталей і будуть підписані у найближчі дні.
"Готуємось до початку вакцинації, яка почнеться вже скоро", – сказав міністр.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцини. Поставки препаратів почнуться вже в цьому місяці, що дозволить почати вакцинацію населення.
Початок вакцинації очікується приблизно з 15 лютого. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця. Водночас Степанов розповідав, скільки людей вакцинують першими, і кого саме.
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