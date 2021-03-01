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Степанов отримав щеплення індійською вакциною: відео з лікарні

1 березня, 13:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава МОЗ вже прокоментував, як почувається після вакцинації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався від COVID-19 препаратом Covishield в Олександрівській лікарні Києва.

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Після того, як міністр отримав щеплення, він навіть пожартував: "Здається, навіть краще, ніж до вакцинації".

"Це точно захист, це точно тебе захистить. І коли ти вибираєш, вакцинуватися чи ні, відразу подумай: якщо не вакцинувався, то ти граєш в таку гру, що, як захворієш, яким тоді буде перебіг хвороби. А якщо ти вакцинувався, то точно не захворієш взагалі або перенесеш у дуже легкому вигляді", – сказав глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що вакцина Covishield безпечна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні стартував онлайн-запис на вакцинацію. Відсьогодні українці можуть трьома способами стати в чергу на щеплення.

Також ми писали, які перші "побічки" проявилися у медиківпісля щеплення від COVID-19.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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