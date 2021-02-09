Степанов пообіцяв безкоштовний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року

Міністерство охорони здоров'я розраховує забезпечити безкоштовний доступ до вакцини від коронавірусу для всіх українців до кінця 2021 року.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

Міністр наголосив, що йдеться про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

"Ми хочемо забезпечити до кінця 2021 року для всіх громадян безкоштовний доступ, але в залежності від етапів. Зрозуміло, що перші чотири етапи – це громадяни, які входять в різні групи ризику- або за професійною ознакою, або за віком, або ті, які мають супутні захворювання", – уточнив Степанов.

Він додав, що в Міністерстві охорони здоров'я хочуть якнайшвидше вакцинувати більшість громадян України.

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Нагадаємо, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але в разі отримання підтвердженьможуть переглянути використання цієї вакцини для людей похилого віку.

Ми також повідомляли, що для популяризації кампанії з вакцинації українців від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я крім першочергових щеплень першим особам планує залучати людей, які є авторитетами в суспільстві.

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