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Степанов пообіцяв безкоштовний доступ до вакцини від COVID для всіх українців до кінця року

9 лютого, 03:16

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

МОЗ хоче якнайшвидше вакцинувати більшість громадян України

Міністерство охорони здоров'я розраховує забезпечити безкоштовний доступ до вакцини від коронавірусу для всіх українців до кінця 2021 року.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

Міністр наголосив, що йдеться про забезпечення доступу до вакцини, а не про обов'язкове щеплення, оскільки вакцинація добровільна.

"Ми хочемо забезпечити до кінця 2021 року для всіх громадян безкоштовний доступ, але в залежності від етапів. Зрозуміло, що перші чотири етапи – це громадяни, які входять в різні групи ризику- або за професійною ознакою, або за віком, або ті, які мають супутні захворювання", – уточнив Степанов.

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Він додав, що в Міністерстві охорони здоров'я хочуть якнайшвидше вакцинувати більшість громадян України.

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Нагадаємо, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але в разі отримання підтвердженьможуть переглянути використання цієї вакцини для людей похилого віку.

Ми також повідомляли, що для популяризації кампанії з вакцинації українців від COVID-19 Міністерство охорони здоров'я крім першочергових щеплень першим особам планує залучати людей, які є авторитетами в суспільстві.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов
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