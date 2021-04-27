Степанов прогнозує сплеск захворюваності на COVID в Україні у червні

Міністр закликав українців дотримуватися під час травневих свят та Великодня карантинних обмежень

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов очікує чергового сплеску захворюваності на коронавірус в Україні у червні у зв'язку з травневими святами і Великоднем.

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Про це він заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Повністю обмежити відвідування храмів у нашій країні неможливо. І в червні, через три-чотири тижні після травневих свят, коли збільшується мобільність населення, ми очікуємо збільшення кількості хворих", – зазначив Степанов.

Водночас він розраховує, що українці, особливо вразливі групи населення, будуть дотримуватися в ці дні карантинних обмежень та зростання захворюваності буде не дуже високим.

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Тим часом в Києві жорсткі обмеження у зв'язку з коронавірусом можуть зняти вже наступного тижня- це питання обговорять на засіданні комісії з ТЕБ та НС у середу.

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Про особливості карантинного Великодня в Україні – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин, читайте в матеріалі сайту "Сегодня".

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