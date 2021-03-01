Степанов розповів, які можуть бути "побочки" від вакцинації

Побічні ефекти є за будь-якої вакцинації, і це нормальне явище

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував перші випадки побічних ефектів від вакцинаціїіндійським препаратом Covishield. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24".

"Побічні ефекти є за будь-якої вакцинації. Це дуже невеликий відсоток. Під час будь-якої рутинної вакцинації є певна кількість людей, у яких виникають ці побічні ефекти", – сказав він.

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Міністр пояснив, що це за побічні ефекти.

"Це може бути підвищення температури, невелике підвищення тиску, почервоніння шкіри у місці вакцинації", – сказав Степанов.

Він підкреслив, що користь від вакцинації набагато більша, якщо порівнювати з одиничними випадками легких побічних ефектів.

"Якщо ти вакцинувався, то ти точно або не захворієш, або матимеш дуже легкий перебіг хвороби. Але ти точно не потрапиш до реанімації і точно будеш живий. Користь очевидна", – резюмував глава МОЗ.

Також ми писали, які перші "побочки" проявилися у медиків після щеплення від COVID-19.

Тим часом сам Степанов вже вакцинувалася індійським препаратомі залишився задоволений.

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