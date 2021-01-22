Степанов розповів, коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні

До кінця року епідемія COVID-19 може значно ослабнути, на це розраховує міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зазначив він в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Реклама

"Зрозуміло, що хотілося б раніше. Але той комплекс заходів, в тому числі що стосується вакцинації, я дуже розраховую, що цього року ми вже побачимо серйозні послаблення. В мене є велике бажання. Щоб в літо ми вже увійшли з певними обмеженнями, можливо, з масками, але щоб все решта повернулось до нормального життя", – зазначив Степанов.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців здавати тести на COVID-19 навіть у разі, якщо є симптоми звичайних респіраторних захворювань.

Нагадаємо, Україна продовжує переговори про постачання вакцин від COVID-19 з США, заявив посол Володимир Єльченко. Йдеться про вакцини компаній Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

Раніше ми писали, як борються з коронавірусом в Україні, – досвід лікарів.

Реклама

У МОЗ заявили, що вакцина з'явиться в Україні до літа – дивіться сюжет:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама