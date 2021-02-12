Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини України

Степанов розповів, коли в Україну привезуть вакцину від COVID-19

12 лютого, 23:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Всі бюрократичні процедури дотримані

Вже аступного тижня вакцина від коронавірусу може бути доставлена в Україну.

Реклама

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"на каналі "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За її словами, вже почався процес відвантаження препаратів.

"Ми виконали всі без винятку наші формальності: перевели кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи", – заявив Степанов.

В тренді
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпера
Олександр Глушко (позивний "Бомба")

Читайте також: Імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 в Україні виробляється "диким" чином

Реклама

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про логістику вакцин від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина коронавірус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)Україна
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потімУкраїна
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курсФінанси
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
Європарламент закликав Україну заборонити сайт
Європарламент закликав Україну заборонити сайт "Миротворець"Євросоюз
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолодніше
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолоднішеУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти