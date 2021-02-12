Степанов розповів, коли в Україну привезуть вакцину від COVID-19

Вже аступного тижня вакцина від коронавірусу може бути доставлена в Україну.
Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"на каналі "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За її словами, вже почався процес відвантаження препаратів.
"Ми виконали всі без винятку наші формальності: перевели кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи", – заявив Степанов.
Читайте також: Імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 в Україні виробляється "диким" чином
Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про логістику вакцин від коронавірусу.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк