Степанов розповів, коли в Україну привезуть вакцину від COVID-19

Вже аступного тижня вакцина від коронавірусу може бути доставлена в Україну.

Реклама

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"на каналі "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За її словами, вже почався процес відвантаження препаратів.

"Ми виконали всі без винятку наші формальності: перевели кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи", – заявив Степанов.

Читайте також: Імунолог пояснив, чому імунітет до COVID-19 в Україні виробляється "диким" чином

Реклама

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про логістику вакцин від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама