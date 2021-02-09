Степанов порівняв китайську вакцину Sinovac з iPhone

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав не хвилюватися щодо якості китайської вакцини Sinovac, яку замовила Україна, і не порівнювати її з відомим міфом про погану якість китайських товарів.

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Про це він розповів в інтерв'ю виданню ГОРДОН.

Він пояснив, що Україна закуповує тільки ту вакцину, яка відповідає міжнародним критеріям і безпечна для здоров'я.

"Наш критерій простий – безпечна і ефективна вакцина", – сказав Степанов.

Міністр розвінчав популярний міф про неякісну китайську продукцію і порівняв це з iPhone.

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"Українська ментальність така: все китайське погане апріорі. Однак Sinovac Biotec одна з найбільших у світі (компаній) з виробництва вакцин. Її акції торгуються на Nasdaq. Що цікаво: українці спокійно стоять у чергах за смартфонами iPhone, які виробляються у Китаї, і навіть говорять: "Класний телефон". А до китайської вакцини ставляться скептично", – підкреслив глава МОЗ.

Як відомо, Україна отримає 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Sinovac. Новини "Сьогодні" розбиралися, що відомо про цю китайську вакцину.

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