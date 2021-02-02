Степанов порівняв смертність від COVID-19 в Україні і Європі

Україна за рівнем смертності від коронавірусу знаходиться на 34-му місці в Європі, що свідчить про досить успішну боротьбу з ковідом. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
В Україні смертність нижча, ніж в деяких розвинених країнах Європи з сильнішою системою охорони здоров'я.
"На сьогодні за рівнем смертності на 1 мільйон осіб ми знаходимося на 34-му місці в Європі. У нас майже втричі менше людей померли від цієї хвороби, ніж, наприклад, у Великій Британії, або в 2,5 раза менше, ніж у Франції", – сказав Степанов.
Як відомо, в Україні за весь час епідемії померли 22 924 особи. Тоді як у Великій Британії померли 106 774 особи, у Франції – 76 657.
Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 27 643 нових випадки зараження коронавірусом, померли 846 українців, одужали 71 270 осіб. Зауважимо, кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилась на 10 284, а кількість госпіталізованих, навпаки, зросла – на 442. Читайте детальніше про ситуацію з коронавірусом за минулий тиждень.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк