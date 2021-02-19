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Степанов вилетів до Індії на перемовини з виробником вакцин від COVID-19

19 лютого, 00:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Пандемія коронавірусу буде світовою проблемою кілька років, каже міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусу щодо додаткових доз.

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Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

"Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India", – написав Степанов.

За його словами, пандемія коронавірусу буде світовою проблемою кількох наступних років.

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"Основна задача – до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником", – додав міністр.

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Нагадаємо, в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Це вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями у "Слузі народу" назвали умову для звільнення Степанова. Гетманцев нагадав, що МОЗ обіцяв вакцинацію з 15 лютого, але вакцини досі немає в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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МОЗ вакцина коронавірус пандемія Максим Степанов
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