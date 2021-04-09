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Стерненка відпустили під домашній арешт

9 квітня, 14:49

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Активіста зобов'язали здати закордонний паспорт

Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід для Сергія Стерненка і Руслана Демчука, який теж проходив у справі як обвинувачений. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Відповідне рішення було прийнято в межах розгляду апеляції на вирок Приморського райсуду Одеси. Їх зобов'язали також здати закордонні паспорти.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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Одеса суд домашній арешт стерненко
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