Прибічники Стерненка і Антоненка пообіцяли хвилю протестів

Сьогодні в Києві заявили про нову хвилю мітингів на підтримку Сергія Стерненкаі фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка. Найближчі акції призначені на 16 березня.

Реклама

Лише за один вівторок, 9 березня, в столиці пройшло дві таких акції протесту. Перша – вранці на Печерську, біля готелю, де проходив з'їзд суддів, друга – після полудня біля Шевченківського райсуду Києва. Якщо ранковий мітинг пройшов абсолютно спокійно, то на денний акції було, м'яко кажучи, неспокійно.

Фото: Ігор Сєров

Мітинг біля Шевченківського суду протестувальники мотивували тим, що тут повинно було пройти засідання, на якому очікувався перегляд запобіжного заходу для Андрія Антоненка. Вже до 13.30 біля центрального входу почали збиратися прибічники Стерненка і Антоненка. Через півгодини заявили, що перегляд запобіжного заходу не відбудеться через те, що захворів один з присяжних, який мав брати участь у засіданні.

Мітингувальники зажадали, щоб суд все ж відбувся або ж відпустити Антоненка. Ще через кілька хвилин силовики вишикувалися в шеренги, щоб супроводити спецавтомобіль, що виїжджав із двору суду.

"У машині Антоненко! Блокуємо виїзд", – вигукнув хтось із натовпу мітингувальників.

Реклама

Після цього близько сотні протестувальників заблокували виїзд і запалили фаєри. Десятки силовиків відтіснили присутніх і авто швидко покинуло двір суду.

В тренді Скасовувати чи не скасовувати: скільки в Україні вихідних порівняно з іншими країнами

На цьому акція не закінчилася, а за кілька хвилин з двору суду спробував виїхати ще один мікроавтобус. Його знову заблокували, і протест переріс у серйозну сутичку. Силовики вишикувалися в шеренги і почали щосили відтісняти протестувальників. В результаті сталася ситуація, яку прийнято називати "стінка на стінку".

Фото: Ігор Сєров

Мітингувальники закидали нацгвардійців димовими шашками, силовики, своєю чергою, піднімали ці шашки і кидали назад у мітингувальників. З боями автомобіль прорвався через колону протестувальників і залишив двір суду. Буквально за мить з суду вийшов один з адвокатів Андрія Антоненка і заявив, що наступне засідання відбудеться наступного вівторка.

Мітингувальники прийняли рішення розійтися і продовжити свою акцію вже у вівторок, коли відбудеться нове засідання.

Нагадаємо, що 5 березня активіст Сергій Стерненко, якого засудили до 7 років в'язниці, подав апеляцію на судове рішення у справі про викрадення.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама